JAKARTA - Peserta penyandang disabilitas mengikuti peragaan busana di Dino Senayan Park, Jakarta, Sabtu (14/12/2024). Peragaan busana bertajuk Harmoni Inklusif tersebut diikuti 34 model disabilitas yang meliputi down syndrome, autisme, teman tuli, dan daksa dari lulusan program Layak School dan diharapkan mereka dapat kesempatan berkarir di dunia modeling. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)