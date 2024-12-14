...

Model Disabilitas Unjuk Bakat di Peragaan Busana Harmoni Inklusif

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 14 Desember 2024 22:33 WIB
Peserta penyandang disabilitas mengikuti peragaan busana di Dino Senayan Park, Jakarta, Sabtu 14 12 2024 .
Peserta penyandang disabilitas mengikuti peragaan busana di Dino Senayan Park, Jakarta, Sabtu 14 12 2024 .
Peserta penyandang disabilitas mengikuti peragaan busana di Dino Senayan Park, Jakarta, Sabtu 14 12 2024 .
JAKARTA - Peserta penyandang disabilitas mengikuti peragaan busana di Dino Senayan Park, Jakarta, Sabtu (14/12/2024). Peragaan busana bertajuk Harmoni Inklusif tersebut diikuti 34 model disabilitas yang meliputi down syndrome, autisme, teman tuli, dan daksa dari lulusan program Layak School dan diharapkan mereka dapat kesempatan berkarir di dunia modeling. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)

