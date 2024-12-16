JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto (kanan) mengambil sumpah jabatan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kiri) dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan (ketiga kiri) sebagai pimpinan Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin (20/12/2024). Presiden melantik Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU
(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)
