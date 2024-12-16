Presiden Prabowo Subianto kanan mengambil sumpah jabatan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kedua kiri dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan ketiga kiri sebagai pimpinan Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin 20 12 2024 .

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengucap sumpah jabatan sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional saat dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin 20 12 2024 .

Presiden Prabowo Subianto kanan membalas penghormatan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebelum penandatangan bertia acara pelantikan Donny sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin 20 12 2024 .

Presiden Prabowo Subianto kanan menandatangani berita acara pelantikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kiri sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin 20 12 2024 .