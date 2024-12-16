...

Presiden Prabowo Lantik Sjafrie Sjamsoeddin dan Donny Ermawan Pimpin Wantannas

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 21:31 WIB
Presiden Prabowo Subianto kanan mengambil sumpah jabatan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kedua kiri dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan ketiga kiri sebagai pimpinan Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin 20 12 2024 .
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengucap sumpah jabatan sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional saat dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin 20 12 2024 .
Presiden Prabowo Subianto kanan membalas penghormatan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebelum penandatangan bertia acara pelantikan Donny sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin 20 12 2024 .
Presiden Prabowo Subianto kanan menandatangani berita acara pelantikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kiri sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin 20 12 2024 .
Presiden Prabowo Subianto kanan menjabat tangan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kiri yang baru saja dilantik sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin 20 12 2024 .
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto (kanan) mengambil sumpah jabatan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kiri) dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan (ketiga kiri) sebagai pimpinan Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin (20/12/2024). Presiden melantik Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

