KCIC Tingkatkan Keamanan Kereta Cepat Whoosh Sambut Libur Nataru 2024

Galih Pradipta/ Antara Foto, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 21:35 WIB
BANDUNG - Pekerja memeriksa kondisi kereta cepat Whoosh di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (16/12/2024). Menyambut momen libur Natal dan Tahun Baru 2024, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melakukan peningkatan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta cepat Whoosh di antaranya menempatkan sebanyak 17 unit sensor angin kencang setiap 10 km, sensor gempa sebanyak 7 unit setiap 20 km, dan 1.390 cctv dengan kualitas tinggi untuk memantau berbagai kondisi jalur dan stasiun secara langsung. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

(Galih Pradipta/ Antara Foto)

