Gelombang Tinggi Hantam Banten, Nelayan Tak Melaut

Angga Budhiyanto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 21:49 WIB
Sejumlah kapal nelayan yang tidak melaut bersandar di Sungai Cipunten Agung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin 16 12 2024 .
Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Banten sejak beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah bangunan di kawasan pesisir rusak, menumpuknya sampah akibat terbawa gelombang, serta nelayan tidak dapat melaut untuk sementara waktu.
Sejumlah kapal nelayan yang tidak melaut bersandar di Sungai Cipunten Agung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin 16 12 2024 .
PANDEGLANG - Sejumlah kapal nelayan yang tidak melaut bersandar di Sungai Cipunten Agung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (16/12/2024). Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Banten sejak beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah bangunan di kawasan pesisir rusak, menumpuknya sampah akibat terbawa gelombang, serta nelayan tidak dapat melaut untuk sementara waktu. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/Spt.

(Angga Budhiyanto/ANTARA FOTO)

