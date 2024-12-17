...

Kepala BNPB Tinjau Banjir di Kabupaten Ponorogo

Siswowidodo/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 17 Desember 2024 11:04 WIB
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto tengah bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko kiri dan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto kanan meninjau kawasan yang terendam banjir di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin 16 12 2024 .
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto kanan meyerahkan bantuan bahan pangan kepada warga yang pengungsi akibat banjir di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin 16 12 2024 .
PONOROGO - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Letjen TNI Suharyanto (tengah) bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (kiri) dan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto (kanan) meninjau kawasan yang terendam banjir di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (16/12/2024). Kepala BNPB Suharyanto selain memberikan sejumlah bantuan, juga meninjau dapur umum serta lokasi yang terendam banjir guna mengetahui kebutuhan yang diperlukan selama masa tanggap darurat. ANTARA FOTO/Siswowidodo/Spt.

(Siswowidodo/ANTARA FOTO)

