PONOROGO - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Letjen TNI Suharyanto (tengah) bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (kiri) dan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto (kanan) meninjau kawasan yang terendam banjir di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (16/12/2024). Kepala BNPB Suharyanto selain memberikan sejumlah bantuan, juga meninjau dapur umum serta lokasi yang terendam banjir guna mengetahui kebutuhan yang diperlukan selama masa tanggap darurat. ANTARA FOTO/Siswowidodo/Spt.

