SOLO - Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangungan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kedua kanan) bersiap menyantap menu masakan dari kios makanan saat kunjungan kerja di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024). Kunjungan kerja itu untuk memastikan kesiapan pengamanan dan infrastruktur transportasi terminal setempat guna menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam perjalanan mennjelang Natal dan Tahun Baru 2025. ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.

(Maulana Surya/ANTARA FOTO)