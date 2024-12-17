...

Menko Agus Yudhoyono dan Menhub Dudy Purwagandhi Tinjau Terminal Tirtonadi Jelang Natal dan Tahun Baru 2025

Maulana Surya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 17 Desember 2024 18:44 WIB
Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangungan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono kedua kiri bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi kedua kanan bersiap menyantap menu masakan dari kios makanan saat kunjungan kerja di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Selasa 17 12 2024 .
Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangungan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tengah meberikan bingkisan kepada calon penumpang bus saat melakukan kunjungan kerja di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Selasa 17 12 2024 .
Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangungan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono kedua kiri bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi kedua kanan bersiap menyantap menu masakan dari kios makanan saat kunjungan kerja di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Selasa 17 12 2024 .
SOLO - Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangungan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kedua kanan) bersiap menyantap menu masakan dari kios makanan saat kunjungan kerja di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024). Kunjungan kerja itu untuk memastikan kesiapan pengamanan dan infrastruktur transportasi terminal setempat guna menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam perjalanan mennjelang Natal dan Tahun Baru 2025. ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.

(Maulana Surya/ANTARA FOTO)

