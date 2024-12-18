SEMARANG - Seorang calon pembeli memilih barang pernak-pernik Natal yang dijual di salah satu pusat perbelanjaan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024). Berbagai macam pernak-pernik kebutuhan menyambut hari raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 seperti produk fesyen, pohon natal, hiasan rumah dan hiasan pohon tersebut mulai dijual di sejumlah toko di kota tersebut dengan harga Rp10 ribu hingga Rp2 juta tergantung model serta kualitasya. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)