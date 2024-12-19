BATAM - Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani (ketiga kanan) menyampaikan keterangan bersama Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polhukam Asep Zaenal (ketiga kiri) pada acara rilis hasil penindakan bidang kepabeanan dan cukai di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (19/12/2024). Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenko Polhukam bersama Bea Cukai, TNI/Polri, Kejaksaan dan sejumlah lembaga terkait telah melakukan 364 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai diantaranya 72 penindakan patroli laut, 38 penindakan pemasukan dan pengeluaran melalui pelabuhan dan bandara selama periode 4 November - 10 Desember 2024.

(Teguh Prihatna/Antara Foto)