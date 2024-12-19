...

Bea Cukai dan Polhukam Ungkap 364 Kasus Penyelundupan dalam Sebulan

Teguh Prihatna/Antara Foto, Jurnalis · Kamis 19 Desember 2024 16:23 WIB
Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani ketiga kanan menyampaikan keterangan bersama Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polhukam Asep Zaenal ketiga kiri pada acara rilis hasil penindakan bidang kepabeanan dan cukai di Batam, Kepulauan Riau, Kamis 19 12 2024 .
Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenko Polhukam bersama Bea Cukai, TNI Polri, Kejaksaan dan sejumlah lembaga terkait telah melakukan 364 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai diantaranya 72 penindakan patroli laut, 38 penindakan pemasukan dan pengeluaran melalui pelabuhan dan bandara selama periode 4 November - 10 Desember 2024.
BATAM - Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani (ketiga kanan) menyampaikan keterangan bersama Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polhukam Asep Zaenal (ketiga kiri) pada acara rilis hasil penindakan bidang kepabeanan dan cukai di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (19/12/2024). Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenko Polhukam bersama Bea Cukai, TNI/Polri, Kejaksaan dan sejumlah lembaga terkait telah melakukan 364 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai diantaranya 72 penindakan patroli laut, 38 penindakan pemasukan dan pengeluaran melalui pelabuhan dan bandara selama periode 4 November - 10 Desember 2024. 

