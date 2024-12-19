MALANG - Menteri Perdagangan Budi Santoso (tengah) didampingi PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan (kiri) berbincang dengan warga saat kunjungan kerja di Malang, Jawa Timur, Kamis (19/12/2024). Dalam kunjungan kerja tersebut mendag selain menghadiri pelepasan ekspor kacang tunggak dan produk perikanan tujuan Belanda, juga meninjau gerakan pangan murah, serta memantau harga dan pasokan bahan pokok di pasar tradisional menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/Spt.

(Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO)