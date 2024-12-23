...

Arus Mudik Natal 2024: Lonjakan Kendaraan di Tol Trans Jawa Capai 55%

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 23 Desember 2024 19:55 WIB
Sejumlah kendaraan melaju di Jalan Tol Trans Jawa Ruas Srondol - Jatingaleh, Semarang, Jawa Tengah, Senin 23 12 2024 .
Sejumlah kendaraan melaju di Jalan Tol Trans Jawa Ruas Srondol - Jatingaleh, Semarang, Jawa Tengah, Senin 23 12 2024 .
Sejumlah kendaraan melaju di Jalan Tol Trans Jawa Ruas Srondol - Jatingaleh, Semarang, Jawa Tengah, Senin 23 12 2024 .
SEMARANG - Sejumlah kendaraan melaju di Jalan Tol Trans Jawa Ruas Srondol - Jatingaleh, Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/12/2024). PT Jasa Marga (Persero) melaporkan adanya lonjakan kendaraan di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Jawa, salah satunya wilayah Jawa Tengah yakni di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung menuju Semarang pada H-7 hingga H-4 periode mudik libur Hari Raya Natal 2024 dan tahun baru 2025 tercatat sebanyak 93.168 kendaraan atau naik 55,30 persen dari lalu lintas normal yang hanya 59.991 kendaraan, sementara untuk kendaraan yang meninggalkan Tol Semarang sebanyak 67.494 kendaraan atau naik 25,41 persen dari lalu lintas normal sebanyak 53.820 kendaraan. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

