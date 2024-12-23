...

Potret Kapal Patroli yang Terdampar di Pemukiman Penduduk, Saksi Bisunya Tsunami 2004

Ampelsa/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 23 Desember 2024 20:10 WIB
Seorang pengunjung meihat situs tsunami kapal patroli, KN Malahayati 430 di Desa Punge Blang Cut, Banda Aceh, Aceh, Senin 23 12 2024 .
Dua unit Kapal Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai KPLP KN 328 dan KN Malahayati 430 tersebut terdampar di permukiman penduduk setelah diterjang gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 dan saat ini kedua kapal patroli itu mulai rusak sehingga membutuhkan perawatan.
BANDA ACEH - Seorang pengunjung meihat situs tsunami kapal patroli, KN Malahayati 430 di Desa Punge Blang Cut, Banda Aceh, Aceh, Senin (23/12/2024). Dua unit Kapal Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) KN 328 dan KN Malahayati 430 tersebut terdampar di permukiman penduduk setelah diterjang gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 dan saat ini kedua kapal patroli itu mulai rusak sehingga membutuhkan perawatan. ANTARA FOTO/Ampelsa/tom.

(Ampelsa/ANTARA FOTO)

