BANDA ACEH - Seorang pengunjung meihat situs tsunami kapal patroli, KN Malahayati 430 di Desa Punge Blang Cut, Banda Aceh, Aceh, Senin (23/12/2024). Dua unit Kapal Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) KN 328 dan KN Malahayati 430 tersebut terdampar di permukiman penduduk setelah diterjang gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 dan saat ini kedua kapal patroli itu mulai rusak sehingga membutuhkan perawatan. ANTARA FOTO/Ampelsa/tom.

(Ampelsa/ANTARA FOTO)