...

Gereja Katedral Bersolek Sambut Natal 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 23 Desember 2024 21:14 WIB
Pengurus gereja membersihkan Gereja Katedral Jakarta menjelang perayaan Hari Raya Natal, Jakarta, Senin 23 12 2024 .
Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2024, berbagai persiapan terus dilakukan pengurus Gereja Katedral Jakarta. Persiapan tersebut meliputi pemasangan tenda, hingga hiasan pohon serta pernak-pernik Natal lainnya.
Jadwal Misa Malam Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta akan berlangsung dalam dua sesi, yakni pada pukul 17.00 WIB dan 20.00 WIB. Sedangkan, jadwal Misa Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta akan berlangsung sebanyak tiga kali, pukul 08.30 WIB, 11.00 WIB dan 17.00 WIB.
Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2024, berbagai persiapan terus dilakukan pengurus Gereja Katedral Jakarta. Persiapan tersebut meliputi pemasangan tenda, hingga hiasan pohon serta pernak-pernik Natal lainnya.
Jadwal Misa Malam Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta akan berlangsung dalam dua sesi, yakni pada pukul 17.00 WIB dan 20.00 WIB. Sedangkan, jadwal Misa Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta akan berlangsung sebanyak tiga kali, pukul 08.30 WIB, 11.00 WIB dan 17.00 WIB.
A A A
JAKARTA - Pengurus gereja membersihkan Gereja Katedral Jakarta menjelang perayaan Hari Raya Natal, Jakarta, Senin (23/12/2024).
 
Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2024, berbagai persiapan terus dilakukan pengurus Gereja Katedral Jakarta. Persiapan tersebut meliputi pemasangan tenda, hingga hiasan pohon serta pernak-pernik Natal lainnya.
 
Jadwal Misa Malam Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta akan berlangsung dalam dua sesi, yakni pada pukul 17.00 WIB dan 20.00 WIB. Sedangkan, jadwal Misa Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta akan berlangsung sebanyak tiga kali, pukul 08.30 WIB, 11.00 WIB dan 17.00 WIB.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Cari Berita Lain Di Sini