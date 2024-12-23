JAKARTA - Pengurus gereja membersihkan Gereja Katedral Jakarta menjelang perayaan Hari Raya Natal, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2024, berbagai persiapan terus dilakukan pengurus Gereja Katedral Jakarta. Persiapan tersebut meliputi pemasangan tenda, hingga hiasan pohon serta pernak-pernik Natal lainnya.

Jadwal Misa Malam Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta akan berlangsung dalam dua sesi, yakni pada pukul 17.00 WIB dan 20.00 WIB. Sedangkan, jadwal Misa Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta akan berlangsung sebanyak tiga kali, pukul 08.30 WIB, 11.00 WIB dan 17.00 WIB.

(Aldhi Chandra Setiawan)