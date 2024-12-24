...

Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dijaga Ketat Usai Jadi Tersangka Kasus Suap

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 24 Desember 2024 19:44 WIB
Sejumlah petugas keamanan bersama anggota kepolisian berjaga di depan rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Villa Taman Kartini, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 24 12 2024 .
Jurnalis melintas di depan rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Villa Taman Kartini, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 24 12 2024 .
A A A
BEKASI - Sejumlah petugas keamanan bersama anggota kepolisian berjaga di depan rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Villa Taman Kartini, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nym.

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Cari Berita Lain Di Sini