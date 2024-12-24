BEKASI - Sejumlah petugas keamanan bersama anggota kepolisian berjaga di depan rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Villa Taman Kartini, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nym.

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)