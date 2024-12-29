...

Antrean Penumpang Kapal Pelni di Tanjung Priok, 266 Ribu Pemudik Telah Diberangkatkan

Fauzan/Antara Foto, Jurnalis · Minggu 29 Desember 2024 22:51 WIB
Sejumlah penumpang antre untuk memasuki kapal Pelni KM Labobar di pelabuhan penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Minggu 29 12 2024 .
Sejumlah penumpang menunggu keberangkatan di dalam kapal Pelni KM Labobar di pelabuhan penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Minggu 29 12 2024 .
JAKARTA - Sejumlah penumpang antre untuk memasuki kapal Pelni KM Labobar di pelabuhan penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (29/12/2024). PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mencatat sebanyak 266.002 pemudik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 telah diberangkatkan selama priode 11-29 Desember 2024 atau mencapai 72,2 persen dari total proyeksi penumpang yang diperkirakan mencapai 507.057 orang. 

(Fauzan/Antara Foto)

