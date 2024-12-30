JAKARTA - Hoa Lian, Ibunda Crazy Rich PIK Helena Lim menangis histeris dalam sidang vonis anaknya di ruang sidang Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).Kejadian itu bermula saat anggota majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat tengah membacakan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap para terdakwa.

Kemudian, sang ibu menangis yang membuat perhatian pengunjung sidang teralihkan. Selanjutnya, majelis hakim meminta pihak keamanan untuk membawa ibu tersebut keluar dari ruang sidang.

(Arif Julianto/okezone)