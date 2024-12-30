...

Ibunda Crazy Rich PIK Helena Lim Diusir Hakim Pada Sidang Vonis Tata Niaga Timah

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 30 Desember 2024 21:31 WIB
JAKARTA - Hoa Lian, Ibunda Crazy Rich PIK Helena Lim menangis histeris dalam sidang vonis anaknya di ruang sidang Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).Kejadian itu bermula saat anggota majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat tengah membacakan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap para terdakwa. 
 
Kemudian, sang ibu menangis yang membuat perhatian pengunjung sidang teralihkan. Selanjutnya, majelis hakim meminta pihak keamanan untuk membawa ibu tersebut keluar dari ruang sidang.

