JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi jajaran pengurus Partai Golkar lainnya menyampaikan keterangan saat konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2024 di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Bahlil menyampaikan capaian Partai Golkar pada pemilu serentak 2024 yang meraih posisi kedua pada Pileg dengan jumlah 102 kursi serta kedepannya akan menyukseskan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di antaranya kedaulatan pangan, energi, hilirsasi, dan makanan bergizi.
