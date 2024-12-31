...

Menko IPK Agus Yudhoyono Tinjau Bandara Ngurah Rai Jelang Libur Nataru 2025

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 31 Desember 2024 15:59 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono kiri berbincang dengan Direktur Utama InJourney Maya Watono kedua kiri saat meninjau Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Selasa 31 12 2024 .
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono kanan berbincang dengan calon penumpang saat meninjau Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Selasa 31 12 2024 .
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono kiri menyimak pemaparan Direktur Utama InJourney Maya Watono kanan saat meninjau Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Selasa 31 12 2024 .
BALI - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Direktur Utama InJourney Maya Watono (kedua kiri) saat meninjau Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Selasa (31/12/2024). Peninjauan Menko IPK tersebut guna memastikan pelayanan operasional serta berbagai sarana dan prasarana Bandara Bali berjalan dengan baik terutama pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. 

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

