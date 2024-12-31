BALI - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Direktur Utama InJourney Maya Watono (kedua kiri) saat meninjau Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Selasa (31/12/2024). Peninjauan Menko IPK tersebut guna memastikan pelayanan operasional serta berbagai sarana dan prasarana Bandara Bali berjalan dengan baik terutama pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2025.

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)