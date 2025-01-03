...

Asap Solfatara Membumbung di Atas Gunung Merapi

Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 03 Januari 2025 19:55 WIB
Asap solfatara keluar dari kubah lava Gunung Merapi terlihat dari Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat 3 1 2025 .
Menurut data BPPTKG periode pengamatan 2 Januari 2025 pukul 00.00 - 24.00 WIB telah terjadi 10 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter dan menunjukkan suplai magma masih terus berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran serta untuk mewaspadai bahaya lahar saat hujan di seputar Gunung Merapi.
D.I YOGYAKARTA - Asap solfatara keluar dari kubah lava Gunung Merapi terlihat dari Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (3/1/2025). Menurut data BPPTKG periode pengamatan 2 Januari 2025 pukul 00.00 - 24.00 WIB telah terjadi 10 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter dan menunjukkan suplai magma masih terus berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran serta untuk mewaspadai bahaya lahar saat hujan di seputar Gunung Merapi. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/aww.

(Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO)

