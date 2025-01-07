...

Peringatan Dini Gelombang Tinggi di Perairan NTB

Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2025 10:05 WIB
Sejumlah anak-anak bermain surfing saat terjadi gelombang tinggi di muara sungai Jangkuk Pantai Ampenan, Mataram, NTB, Senin 6 1 2025 .
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG NTB mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter terjadi diperairan Samudera Hindia selatan NTB serta gelombang tinggi 1,25 meter sampai 2,5 meter di Selat Lombok bagian selatan dan nelayan serta nahkoda diminta waspadai peluang munculnya gelombang tinggi serta angin kencang di sejumlah perairan NTB.
MATARAM - Sejumlah anak-anak bermain surfing saat terjadi gelombang tinggi di muara sungai Jangkuk Pantai Ampenan, Mataram, NTB, Senin (6/1/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) NTB mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter terjadi diperairan Samudera Hindia selatan NTB serta gelombang tinggi 1,25 meter sampai 2,5 meter di Selat Lombok bagian selatan dan nelayan serta nahkoda diminta waspadai peluang munculnya gelombang tinggi serta angin kencang di sejumlah perairan NTB. ANTARA NTB/Ahmad Subaidi/foc.

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)

