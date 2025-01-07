MATARAM - Sejumlah anak-anak bermain surfing saat terjadi gelombang tinggi di muara sungai Jangkuk Pantai Ampenan, Mataram, NTB, Senin (6/1/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) NTB mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter terjadi diperairan Samudera Hindia selatan NTB serta gelombang tinggi 1,25 meter sampai 2,5 meter di Selat Lombok bagian selatan dan nelayan serta nahkoda diminta waspadai peluang munculnya gelombang tinggi serta angin kencang di sejumlah perairan NTB. ANTARA NTB/Ahmad Subaidi/foc.

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)