Menhan Sjafrie Terima Kunjungan Kehormatan Menhan Jepang

Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2025 18:29 WIB
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kanan memberikan sambutan saat kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani kiri di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 7 1 2025 .
Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani memberikan sambutan saat kunjungan kehormatan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 7 1 2025 .
Menhan Sjafrie terima kunjungan kehormatan Menhan Jepang Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kiri dan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani kanan memeriksa pasukan sebelum melakukan pertemuan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 7 1 2025 .
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kanan menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani kedua kanan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 7 1 2025 .
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani untuk memperkuat kerja sama pertahanan antara kedua negara.
JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) memberikan sambutan saat kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani (kiri) di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani untuk memperkuat kerja sama pertahanan antara kedua negara. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/YU

