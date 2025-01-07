JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) memberikan sambutan saat kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani (kiri) di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani untuk memperkuat kerja sama pertahanan antara kedua negara. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/YU
(Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow