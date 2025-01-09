JAKARTA - Plt Dirjen Imigrasi Saffar M Godam (kiri) didampingi Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman (kanan) memberikan keterangan terkait penangkapan buronan Amerika Serikat Trevor John Collison (tengah) saat rilis di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Imigrasi Indonesia berhasil menangkap Trevor John Collison yang menjadi buronan US Marshall atas kasus pelecehan seksual dan pornografi anak di Amerika Serikat.

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)