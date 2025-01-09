...

Imigrasi Indonesia Tangkap Trevor John Collison, Buronan AS Kasus Pelecehan Seksual dan Pornografi Anak

Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 09 Januari 2025 21:34 WIB
Plt Dirjen Imigrasi Saffar M Godam kiri didampingi Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman kanan memberikan keterangan terkait penangkapan buronan Amerika Serikat Trevor John Collison tengah saat rilis di Jakarta, Kamis 9 1 2025 .
Buronan Amerika Serikat Trevor John Collison tengah yang ditangkap Imigrasi dihadirkan saat rilis di Jakarta, Kamis 9 1 2025 .
Imigrasi Indonesia berhasil menangkap Trevor John Collison yang menjadi buronan US Marshall atas kasus pelecehan seksual dan pornografi anak di Amerika Serikat.
JAKARTA - Plt Dirjen Imigrasi Saffar M Godam (kiri) didampingi Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman (kanan) memberikan keterangan terkait penangkapan buronan Amerika Serikat Trevor John Collison (tengah) saat rilis di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Imigrasi Indonesia berhasil menangkap Trevor John Collison yang menjadi buronan US Marshall atas kasus pelecehan seksual dan pornografi anak di Amerika Serikat. 

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

