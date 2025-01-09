BANDUNG - Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat (kedua kiri) bersama anggota KPU Aneu Nursifah (kiri) berjabat tangan dengan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi (kedua kanan) dan Erwan Setiawan (kanan) usai memberikan surat Penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Barat 2024 di Hotel Grand Mercure, Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/1/2024). KPU Jawa Barat menetapkan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 dengan perolehan suara sebanyak 14.130.192 atau unggul 62,22 persen pada Pilkada serentak 2024 lalu. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/Spt.

(Novrian Arbi/ANTARA FOTO)