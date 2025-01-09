...

Potret Pagar Laut Misterius di Pesisir Tangerang

Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 09 Januari 2025 21:47 WIB
Perahu nelayan melintas di dekat pagar laut misterius di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 9 1 2025 .
Pagar laut terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 9 1 2025 .
Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono akan mencabut pagar laut yang terbentang 30,16 kilometer di Laut Tangerang, Banten apabila tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut KKPRL karena mengganggu pergerakan kapal nelayan dan berpotensi merusak ekosistem laut.
Pagar laut terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 9 1 2025 .
Pagar laut terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 9 1 2025 .
TANGERANG - Perahu nelayan melintas di dekat pagar laut misterius di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (9/1/2025). Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono akan mencabut pagar laut yang terbentang 30,16 kilometer di Laut Tangerang, Banten apabila tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) karena mengganggu pergerakan kapal nelayan dan berpotensi merusak ekosistem laut. 

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)

