JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya mengatakan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP terasa spesial. Sebab, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi mencabut Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.

Pencabutan TAP MPR itu menandakan Bung Karno tidak terbukti berkhianat dan mendukung pemberontakan G30S/PKI. Selain itu, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri juga memberikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena sudah menindaklanjuti pencabutan Tap MPR 33 Tahun 67.

Adapun tema HUT ke-52 PDIP adalah 'Satyam Eva Jayate' dengan subtema 'Api Perjuangan nan Tak Kunjung Padam'.

(Aldhi Chandra Setiawan)