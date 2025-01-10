...

HUT ke-52 PDIP Bertemakan Satyam Eva Jayate

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 10 Januari 2025 20:48 WIB
HUT PDI ke-52 Perjuangan mengangkat tema satyam eva jayate hanya kebenaran yang berjaya , api perjuangan nan tak kunjung padam.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan salam tiga jari saat perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat 10 1 2025 .
JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya mengatakan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP terasa spesial. Sebab, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi mencabut Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.
 
Pencabutan TAP MPR itu menandakan Bung Karno tidak terbukti berkhianat dan mendukung pemberontakan G30S/PKI. Selain itu, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri juga memberikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena sudah menindaklanjuti pencabutan Tap MPR 33 Tahun 67.
 
Adapun tema HUT ke-52 PDIP adalah 'Satyam Eva Jayate' dengan subtema 'Api Perjuangan nan Tak Kunjung Padam'.

