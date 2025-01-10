...

Hari Ketiga Sidang, MK Bahas 38 Perkara Sengketa Pilkada 2024

Fauzan/Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 10 Januari 2025 21:02 WIB
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra kanan memimpin sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 10 1 2025 .
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra memimpin sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 10 1 2025 .
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra kedua kanan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur kanan bersiap memimpin sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 10 1 2025 .
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra kedua kanan didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani kanan dan Ridwan Mansyur ketiga kanan memimpin sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 10 1 2025 .
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra (kanan) memimpin sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Pada hari ketiga sidang perselisihan Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi menyidangkan 38 perkara yang terdiri dari empat perkara sengketa Pilgub, sembilan perkara sengketa Pilwalkot dan 25 perkara sengketa Pilbup dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/Fauzan/nz

(Fauzan/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Keluarga Arya Daru Desak Bareskrim Ambil Alih dan Gelar Perkara Khusus

Keluarga Arya Daru Desak Bareskrim Ambil Alih dan Gelar Perkara Khusus

Roy Suryo dan Tim Hukum Desak Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Roy Suryo dan Tim Hukum Desak Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Pramono Anung Sambangi KPK untuk Konsultasi Soal Pemberantasan Korupsi

Pramono Anung Sambangi KPK untuk Konsultasi Soal Pemberantasan Korupsi

Sidang Lanjutan Kasus TPPU, Nikita Mirzani Sampaikan Nota Pembelaan di PN Jaksel

Sidang Lanjutan Kasus TPPU, Nikita Mirzani Sampaikan Nota Pembelaan di PN Jaksel

Disdukcapil DKI Gelar Jemput Bola Perekaman e-KTP bagi Pelajar SMKN 32 Jakarta

Disdukcapil DKI Gelar Jemput Bola Perekaman e-KTP bagi Pelajar SMKN 32 Jakarta

Edukasi Perempuan Pahami Perbedaan Weight Loss dan Fat Loss di Masa Menopause

Edukasi Perempuan Pahami Perbedaan Weight Loss dan Fat Loss di Masa Menopause

Cari Berita Lain Di Sini