Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman memberikan keterangan pers terkait penangkapan warga negara asing yang melanggar izin tinggal di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat 10 1 2025 .

Warga negara Vietnam yang ditangkap dihadirkan pada konferensi pers terkait penangkapan warga negara asing yang melanggar izin tinggal di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat 10 1 2025 .

Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 17 Warga Negara Asing WNA asal Vietnam yang melanggar izin tinggal dengan bekerja di sebuah klinik bedah plastik di kawasan Pluit Timur, Jakarta Utara.

Warga negara Vietnam yang ditangkap dihadirkan pada konferensi pers terkait penangkapan warga negara asing yang melanggar izin tinggal di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat 10 1 2025 .