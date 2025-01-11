...

Panglima TNI Agus Subiyanto Tinjau dan Uji Senjata Produk PT Pindad

Puspen TNI, Jurnalis · Sabtu 11 Januari 2025 20:39 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat melaksanakan kunjungan kerja ke PT Pindad Persero di Kantor Pusat PT. Pindad, Jl. Gatot Subroto No. 517, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 11 01 2025 .
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menguji performa senjata buatan dalam negeri di Kantor Pusat PT Pindad, Jl. Gatot Subroto No. 517, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 11 01 2025 .
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat melaksanakan kunjungan kerja ke PT Pindad Persero di Kantor Pusat PT. Pindad, Jl. Gatot Subroto No. 517, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 11 01 2025 .
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menguji performa senjata buatan dalam negeri di Kantor Pusat PT Pindad, Jl. Gatot Subroto No. 517, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 11 01 2025 .
A A A
BANDUNG - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat melaksanakan kunjungan kerja ke PT Pindad (Persero) dengan meninjau serta menguji performa senjata buatan dalam negeri di Kantor Pusat PT. Pindad, Jl. Gatot Subroto No. 517, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/01/2025).
 
Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI memberikan apresiasi atas inovasi dan teknologi yang diterapkan PT. Pindad dalam menghasilkan senjata berkualitas yang mampu mendukung tugas pokok TNI. Kegiatan ini menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan industri pertahanan nasional sekaligus memastikan kualitas produk dalam negeri yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasi tempur TNI.
 
Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Asops Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema, Aslog Panglima TNI Mayjen TNI Candra Wijaya,  Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Direktur Utama PT. Pindad Sigit Santosa, para Pejabat Utama TNI lainnya beserta jajaran Direksi dan Komisaris PT. Pindad.
 
Foto : Humas PT. Pindad

(Puspen TNI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Cari Berita Lain Di Sini