BANDUNG - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat melaksanakan kunjungan kerja ke PT Pindad (Persero) dengan meninjau serta menguji performa senjata buatan dalam negeri di Kantor Pusat PT. Pindad, Jl. Gatot Subroto No. 517, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/01/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI memberikan apresiasi atas inovasi dan teknologi yang diterapkan PT. Pindad dalam menghasilkan senjata berkualitas yang mampu mendukung tugas pokok TNI. Kegiatan ini menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan industri pertahanan nasional sekaligus memastikan kualitas produk dalam negeri yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasi tempur TNI.

Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Asops Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema, Aslog Panglima TNI Mayjen TNI Candra Wijaya, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Direktur Utama PT. Pindad Sigit Santosa, para Pejabat Utama TNI lainnya beserta jajaran Direksi dan Komisaris PT. Pindad.

Foto : Humas PT. Pindad

(Puspen TNI)