BALI - Pekerja memproduksi lilin aromaterapi di Bali Ayu Nature, Gianyar, Bali, Selasa (14/1/2025). Kementerian Perdagangan mendorong potensi ekspor berbagai produk UMKM unggulan seperti produk spa dan aromaterapi Bali untuk terus dikembangkan ke berbagai negara melalui sejumlah program seperti melalui platform Inaexport dan kegiatan pelatihan agar pelaku usaha dapat memenuhi standar ekspor. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/tom.

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)