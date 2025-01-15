...

Mendorong Ekspor UMKM Bali: Lilin Aromaterapi Siap Tembus Pasar Global

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 15 Januari 2025 09:20 WIB
Pekerja memproduksi lilin aromaterapi di Bali Ayu Nature, Gianyar, Bali, Selasa 14 1 2025 .
Kementerian Perdagangan mendorong potensi ekspor berbagai produk UMKM unggulan seperti produk spa dan aromaterapi Bali untuk terus dikembangkan ke berbagai negara melalui sejumlah program seperti melalui platform Inaexport dan kegiatan pelatihan agar pelaku usaha dapat memenuhi standar ekspor.
BALI - Pekerja memproduksi lilin aromaterapi di Bali Ayu Nature, Gianyar, Bali, Selasa (14/1/2025). Kementerian Perdagangan mendorong potensi ekspor berbagai produk UMKM unggulan seperti produk spa dan aromaterapi Bali untuk terus dikembangkan ke berbagai negara melalui sejumlah program seperti melalui platform Inaexport dan kegiatan pelatihan agar pelaku usaha dapat memenuhi standar ekspor. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/tom.

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

