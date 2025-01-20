...

Anak Suku Bajo Belajar di Bawah Sinar Lilin, Desa Lakarama Bertahan dengan Genset Tanpa Listrik Pemerintah

Jojon/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 20 Januari 2025 08:57 WIB
Anak suku bajo belajar kelompok dibantu penerangan lampu lilin di Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Muna, Sulawesi Tenggara, Minggu 19 1 2025 .
Desa Lakarama dihuni 1.287 jiwa tersebut belum mendapatkan aliran listrik pemerintah namun warga mengandalkan aliran listrik dari mesin genset milik usaha pribadi yang beroperasi dari pukul 17.30 Wita sampai 23.30 Wita setiap hari dengan iuran Rp90 ribu per bulan.
Anak suku bajo belajar kelompok dibantu penerangan lampu lilin di Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Muna, Sulawesi Tenggara, Minggu 19 1 2025 .
A A A
SULAWESI TENGGARA - Anak suku bajo belajar kelompok dibantu penerangan lampu lilin di Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Muna, Sulawesi Tenggara, Minggu (19/1/2025). Desa Lakarama dihuni 1.287 jiwa tersebut belum mendapatkan aliran listrik pemerintah namun warga mengandalkan aliran listrik dari mesin genset milik usaha pribadi yang beroperasi dari pukul 17.30 Wita sampai 23.30 Wita setiap hari dengan iuran Rp90 ribu per bulan. ANTARA FOTO/Jojon/foc.

(Jojon/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Cari Berita Lain Di Sini