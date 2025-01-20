SULAWESI TENGGARA - Anak suku bajo belajar kelompok dibantu penerangan lampu lilin di Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Muna, Sulawesi Tenggara, Minggu (19/1/2025). Desa Lakarama dihuni 1.287 jiwa tersebut belum mendapatkan aliran listrik pemerintah namun warga mengandalkan aliran listrik dari mesin genset milik usaha pribadi yang beroperasi dari pukul 17.30 Wita sampai 23.30 Wita setiap hari dengan iuran Rp90 ribu per bulan. ANTARA FOTO/Jojon/foc.

(Jojon/ANTARA FOTO)