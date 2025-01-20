...

Peringatan Dini Gelombang Tinggi dan Angin Kencang di Bali

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Senin 20 Januari 2025 21:21 WIB
Nelayan berusaha melepaskan ikan dalam jaring di tengah cuaca ekstrem di Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Senin 20 1 2025 .
Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga empat meter dan angin kencang hingga 30 knot di perairan Bali diperkirakan pada 20-23 Januari 2025.
Nelayan berusaha melepaskan ikan dalam jaring di tengah cuaca ekstrem di Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Senin 20 1 2025 .
A A A
BALI - Nelayan berusaha melepaskan ikan dalam jaring di tengah cuaca ekstrem di Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Senin (20/1/2025). Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga empat meter dan angin kencang hingga 30 knot di perairan Bali diperkirakan pada 20-23 Januari 2025. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Aksi Solidaritas untuk Palestina Digelar di Depan Kedubes AS, Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza

Aksi Solidaritas untuk Palestina Digelar di Depan Kedubes AS, Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza

Adu Ketangkasan dan Kreativitas Anak di Kompetisi Robotik dan Coding

Adu Ketangkasan dan Kreativitas Anak di Kompetisi Robotik dan Coding

Junji Ito Rumah Misteri Resmi Hantui Jakarta Jelang Halloween

Junji Ito Rumah Misteri Resmi Hantui Jakarta Jelang Halloween

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Cari Berita Lain Di Sini