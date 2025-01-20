BALI - Nelayan berusaha melepaskan ikan dalam jaring di tengah cuaca ekstrem di Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Senin (20/1/2025). Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga empat meter dan angin kencang hingga 30 knot di perairan Bali diperkirakan pada 20-23 Januari 2025. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)