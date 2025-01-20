...

Pelajar Sulawesi Tenggara Harungi Laut Demi Pendidikan di Pulau Muna

Jojon/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 20 Januari 2025 21:29 WIB
Sejumlah pelajar naik perahu untuk menuju sekolah dari Desa Bangun Jaya Kabupaten Konawe Selatan menuju ke Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Muna, Sulawesi Tenggara, Senin 20 1 2025 .
Puluhan siswa SD, SMP, dan Madrasah Aliyah swasta dari Desa Bangun Jaya dan Desa Kalokalo Kabupaten Konawe Selatan setiap hari mengarungi lautan sekitar dua mil laut dengan mengunakan perahu secara gratis untuk ke sekolah di pedalaman Pulau Muna.
Sejumlah pelajar naik perahu untuk menuju sekolah dari Desa Bangun Jaya Kabupaten Konawe Selatan menuju ke Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Muna, Sulawesi Tenggara, Senin 20 1 2025 .
SULAWESI TENGGARA - Sejumlah pelajar naik perahu untuk menuju sekolah dari Desa Bangun Jaya Kabupaten Konawe Selatan menuju ke Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (20/1/2025). Puluhan siswa SD, SMP, dan Madrasah Aliyah swasta dari Desa Bangun Jaya dan Desa Kalokalo Kabupaten Konawe Selatan setiap hari mengarungi lautan sekitar dua mil laut dengan mengunakan perahu secara gratis untuk ke sekolah di pedalaman Pulau Muna. ANTARA FOTO/Jojon.

(Jojon/ANTARA FOTO)

