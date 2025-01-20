...

Protes ASN Ditjen Dikti: Tuntut Keadilan atas Dugaan Ketidakadilan Menteri Kemdiktisaintek

Antara Foto, Jurnalis · Senin 20 Januari 2025 21:29 WIB
Sejumlah aparatur sipil negara ASN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemdiktisaintek membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin 20 1 2025 .
Mereka menuntut keadilan dan sebagai bentuk solidaritas terhadap sejumlah pegawai yang diduga diperlakukan semena-mena oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.
JAKARTA - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1/2025). Mereka menuntut keadilan dan sebagai bentuk solidaritas terhadap sejumlah pegawai yang diduga diperlakukan semena-mena oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. ANTARA FOTO/Sean Filo Muhamad/app/tom.

(Antara Foto)

