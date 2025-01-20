...

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas dari Malaysia

Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 20 Januari 2025 21:32 WIB
Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Roma Hutajulu kanan didampingi Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalbar Kompol Michael Terry Hendrata kiri memberikan keterangan pers penggagalan penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia di Polda Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 20 1 2025 .
Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Kalbar menggagalkan penyelundupan 410 ballpress atau karung padat berisi pakaian bekas senilai Rp7,3 miliar yang diangkut menggunakan empat truk kontainer ilegal dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tidak resmi di perbatasan Kabupaten Sambas, Kalbar, dan menangkap satu tersangka berinisial DY alias RN.
PONTIANAK - Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Roma Hutajulu (kanan) didampingi Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalbar Kompol Michael Terry Hendrata (kiri) memberikan keterangan pers penggagalan penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia di Polda Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (20/1/2025). Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Kalbar menggagalkan penyelundupan 410 ballpress atau karung padat berisi pakaian bekas senilai Rp7,3 miliar yang diangkut menggunakan empat truk kontainer ilegal dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tidak resmi di perbatasan Kabupaten Sambas, Kalbar, dan menangkap satu tersangka berinisial DY alias RN. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/rwa.

(Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO)

