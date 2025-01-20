PONTIANAK - Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Roma Hutajulu (kanan) didampingi Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalbar Kompol Michael Terry Hendrata (kiri) memberikan keterangan pers penggagalan penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia di Polda Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (20/1/2025). Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Kalbar menggagalkan penyelundupan 410 ballpress atau karung padat berisi pakaian bekas senilai Rp7,3 miliar yang diangkut menggunakan empat truk kontainer ilegal dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tidak resmi di perbatasan Kabupaten Sambas, Kalbar, dan menangkap satu tersangka berinisial DY alias RN. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/rwa.

(Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO)