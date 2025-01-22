...

Kebakaran Hebat Landa Permukiman Padat di Kemayoran, Jakarta

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 07:50 WIB
Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan pascakebakaran di permukiman padat peduduk kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Warga mengambil barang sisa kebakaran di pemukiman padat penduduk, kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan pascakebakaran di permukiman padat peduduk kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan pascakebakaran di permukiman padat peduduk kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Warga mengambil barang sisa kebakaran di pemukiman padat penduduk, kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Warga mengambil barang sisa kebakaran di pemukiman padat penduduk, kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Sebanyak 607 Kepala Keluarga KK dari 1.797 jiwa harus mengungsi akibat kebakaran yang melanda di Jalan Kemayoran Gempol pada Selasa 21 1 dini hari.
A A A
JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan pascakebakaran di permukiman padat peduduk kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa (21/1/2025).  Sebanyak 607 Kepala Keluarga (KK) dari 1.797 jiwa harus mengungsi akibat kebakaran yang melanda di Jalan Kemayoran Gempol pada Selasa (21/1) dini hari. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, kebakaran ini berdampak pada 11 Rukun Tetangga (RT), yakni RT 01 hingga RT 11 di kawasan tersebut.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penertiban Pasar Barito Dimulai, Pedagang Direlokasi ke Lenteng Agung

Penertiban Pasar Barito Dimulai, Pedagang Direlokasi ke Lenteng Agung

Rencana Pengembangan Kota Tua Jadi Kawasan Transit Modern

Rencana Pengembangan Kota Tua Jadi Kawasan Transit Modern

Pemerintah dan China Sepakati Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Pemerintah dan China Sepakati Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Dinas SDA DKI Ajak Warga Jelajahi Sungai Ciliwung Sambil Peduli Lingkungan

Dinas SDA DKI Ajak Warga Jelajahi Sungai Ciliwung Sambil Peduli Lingkungan

Forum Ekonomi 2025 Angkat Isu Strategi Adaptif di Tengah Dinamika Ekonomi Dunia

Forum Ekonomi 2025 Angkat Isu Strategi Adaptif di Tengah Dinamika Ekonomi Dunia

Festival Sehat Ceria si Kecil Jadi Langkah Konkret Wujudkan Generasi Maju Bebas Stunting

Festival Sehat Ceria si Kecil Jadi Langkah Konkret Wujudkan Generasi Maju Bebas Stunting

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Cari Berita Lain Di Sini