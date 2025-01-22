JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan pascakebakaran di permukiman padat peduduk kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Sebanyak 607 Kepala Keluarga (KK) dari 1.797 jiwa harus mengungsi akibat kebakaran yang melanda di Jalan Kemayoran Gempol pada Selasa (21/1) dini hari. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, kebakaran ini berdampak pada 11 Rukun Tetangga (RT), yakni RT 01 hingga RT 11 di kawasan tersebut.

(Arif Julianto/okezone)