...

KPK Sita Barang Bukti Baru Kasus Korupsi LPEI Senilai Rp1 Triliun

Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 08:16 WIB
Petugas mengangkut sepeda motor BMW F 800 GS sebagai barang bukti baru dalam kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Petugas mengangkut sepeda motor BMW F 800 GS sebagai barang bukti baru dalam kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Petugas mengangkut sepeda motor BMW F 800 GS sebagai barang bukti baru dalam kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Petugas mengangkut sepeda motor BMW F 800 GS sebagai barang bukti baru dalam kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
A A A
JAKARTA - Petugas mengangkut sepeda motor BMW F 800 GS sebagai barang bukti baru dalam kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). KPK kembali menyita barang bukti baru berupa satu unit mobil Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC dan sepeda motor BMW F 800 GS dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di LPEI yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp1 triliun. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/nym.

(Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penertiban Pasar Barito Dimulai, Pedagang Direlokasi ke Lenteng Agung

Penertiban Pasar Barito Dimulai, Pedagang Direlokasi ke Lenteng Agung

Rencana Pengembangan Kota Tua Jadi Kawasan Transit Modern

Rencana Pengembangan Kota Tua Jadi Kawasan Transit Modern

Pemerintah dan China Sepakati Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Pemerintah dan China Sepakati Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Dinas SDA DKI Ajak Warga Jelajahi Sungai Ciliwung Sambil Peduli Lingkungan

Dinas SDA DKI Ajak Warga Jelajahi Sungai Ciliwung Sambil Peduli Lingkungan

Forum Ekonomi 2025 Angkat Isu Strategi Adaptif di Tengah Dinamika Ekonomi Dunia

Forum Ekonomi 2025 Angkat Isu Strategi Adaptif di Tengah Dinamika Ekonomi Dunia

Festival Sehat Ceria si Kecil Jadi Langkah Konkret Wujudkan Generasi Maju Bebas Stunting

Festival Sehat Ceria si Kecil Jadi Langkah Konkret Wujudkan Generasi Maju Bebas Stunting

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Cari Berita Lain Di Sini