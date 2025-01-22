JAKARTA - Petugas mengangkut sepeda motor BMW F 800 GS sebagai barang bukti baru dalam kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). KPK kembali menyita barang bukti baru berupa satu unit mobil Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC dan sepeda motor BMW F 800 GS dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di LPEI yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp1 triliun. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/nym.

(Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO)