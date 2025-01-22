...

Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 08:27 WIB
Ketua DPR Puan Maharani kedua kanan bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa kiri , Adies Kadir kedua kiri dan Cucun Ahmad Syamsurijal kanan , mengepalkan tangan dan meneriakan "Merdeka' saat memimpin Rapat Paripurna DPR Ke-10 pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Selain Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 Rapat Paripurna tersebut juga disertai dengan pelantikan Pengganti Antarwaktu PAW anggota DPR dan anggota MPR masa jabatan tahun 2024-2029, serta mendengarkan pandangan sejumlah anggota terkait isu-isu yang terkini, di antaranya Program Makan Bergizi MBG , Pagar Laut di Banten dan Bekasi, serta isu di dunia Pendidikan.
Anggota dewan mengikuti Rapat Paripurna DPR Ke-10 pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Adies Kadir (kiri), saat memimpin Rapat Paripurna DPR Ke-10 pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Selain Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 Rapat Paripurna tersebut juga disertai dengan pelantikan Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPR dan anggota MPR masa jabatan tahun 2024-2029, serta mendengarkan pandangan sejumlah anggota terkait isu-isu yang terkini, di antaranya Program Makan Bergizi (MBG), Pagar Laut di Banten dan Bekasi, serta isu di dunia Pendidikan.

(Arif Julianto/okezone)

