Ini Penampakan Jalur Kereta Api yang Amblas Akibat Banjir di Grobogan

Aji Styawan/Antara Foto, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 14:04 WIB
Foto udara kondisi rel kereta api km 32+5 7 antara Stasiun Gubug - Karangjati yang tanggul penyangganya amblas tergerus banjir luapan air Sungai Tuntang di Gubug, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Selasa 21 1 2025 .
Foto udara kondisi rel kereta api km 32+5 7 antara Stasiun Gubug - Karangjati yang tanggul penyangganya amblas tergerus banjir luapan air Sungai Tuntang di Gubug, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Selasa 21 1 2025 .
Foto udara kondisi rel kereta api km 32+5 7 antara Stasiun Gubug - Karangjati yang tanggul penyangganya amblas tergerus banjir luapan air Sungai Tuntang di Gubug, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Selasa 21 1 2025 .
Sejumlah petugas PT KAI Persero DAOP 4 Semarang menangani jalur rel kereta api km 32+5 7 antara Stasiun Gubug - Karangjati yang tanggul penyangganya amblas tergerus banjir luapan air Sungai Tuntang di Gubug, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Selasa 21 1 2025 .
GROBOGAN - Foto udara kondisi rel kereta api km 32+5/7 antara Stasiun Gubug - Karangjati yang tanggul penyangganya amblas tergerus banjir luapan air Sungai Tuntang di Gubug, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025). Hingga pukul 18.30 WIB, petugas PT KAI (Persero) DAOP 4 Semarang masih terus melakukan perbaikan jalur kereta api yang terdampak luapan air di jalur tersebut, sementara itu sejumlah perjalanan kereta api yang terganggu telah dilakukan rekayasa pola operasi berupa pengalihan rute perjalanan kereta api dan pembatalan beberapa perjalanan. 

(Aji Styawan/Antara Foto)

