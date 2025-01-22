...

Jembatan Kalibelo Ambrol, Jalur Vital Penghubung Dua Desa Terputus

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 14:04 WIB
Warga melihat puing Jembatan Kalibelo yang ambrol terbawa arus air di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa 21 1 2025 .
Jembatan Kalibelo sepanjang sekitar 100 meter itu ambrol pada Senin 20 1 sekitar pukul 18.30 WIB disebabkan tingginya debit air sungai disertai hujan lebat dan angin kencang yang mengakibatkan jalur utama penghubung Desa Pujut dan Desa Tersono terputus dan berdampak akses perekonomian serta pendidikan terhambat.
BATANG - Warga melihat puing Jembatan Kalibelo yang ambrol terbawa arus air di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025). Jembatan Kalibelo sepanjang sekitar 100 meter itu ambrol pada Senin (20/1) sekitar pukul 18.30 WIB disebabkan tingginya debit air sungai disertai hujan lebat dan angin kencang yang mengakibatkan jalur utama penghubung Desa Pujut dan Desa Tersono terputus dan berdampak akses perekonomian serta pendidikan terhambat. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/rwa.

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

