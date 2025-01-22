PEKALONGAN - Petugas membawa korban meninggal dunia terdampak longsor lokasi Desa Kasimpar di Puskemas Petungkriyono, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025). Berdasarkan data posko lapangan pada hari kedua pencarian korban, petugas berhasil mengevakuasi tiga korban meninggal dunia dengan nama Aisah, Ta'ari, dan Abiya dengan total korban meninggal berjumlah 20 orang, 7 laporan kehilangan dan 13 luka. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc.

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)