...

Evakuasi Korban Longsor di Pekalongan: 20 Tewas, 7 Hilang, Pencarian Terus Berlanjut

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 21:35 WIB
Petugas membawa korban meninggal dunia terdampak longsor lokasi Desa Kasimpar di Puskemas Petungkriyono, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu 22 1 2025 .
Petugas membawa korban meninggal dunia terdampak longsor lokasi Desa Kasimpar di Puskemas Petungkriyono, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu 22 1 2025 .
Salah satu keluarga korban meninggal dunia menangis saat korban terdampak longsor ditemukan di Puskemas Petungkriyono, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu 22 1 2025 .
A A A

PEKALONGAN - Petugas membawa korban meninggal dunia terdampak longsor lokasi Desa Kasimpar di Puskemas Petungkriyono, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025). Berdasarkan data posko lapangan pada hari kedua pencarian korban, petugas berhasil mengevakuasi tiga korban meninggal dunia dengan nama Aisah, Ta'ari, dan Abiya dengan total korban meninggal berjumlah 20 orang, 7 laporan kehilangan dan 13 luka. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc.

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Cari Berita Lain Di Sini