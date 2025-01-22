PEKALONGAN - Foto udara relawan menyisir korban terdampak longsor di Desa Kasimpar di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bencana longsor di Kabupaten Pekalongan berdampak terhadap kerugian materil diantaranya sebanyak dua unit rumah rusak berat, dua jembatan rusak, tiga unit kendaraan roda empat rusak berat, satu unit cafe terdampak dan tiga akses jalan tertutup materil longsor. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/agr

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)