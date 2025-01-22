...

Potret Dampak Longsor di Kabupaten Pekalongan

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 21:35 WIB
Foto udara relawan menyisir korban terdampak longsor di Desa Kasimpar di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu 22 1 2025 .
Foto udara relawan menyisir korban terdampak longsor di Desa Kasimpar di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu 22 1 2025 .
Foto udara relawan menyisir korban terdampak longsor di Desa Kasimpar di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu 22 1 2025 .
Foto udara relawan menyisir korban terdampak longsor di Desa Kasimpar di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu 22 1 2025 .
A A A
PEKALONGAN - Foto udara relawan menyisir korban terdampak longsor di Desa Kasimpar di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bencana longsor di Kabupaten Pekalongan berdampak terhadap kerugian materil diantaranya sebanyak dua unit rumah rusak berat, dua jembatan rusak, tiga unit kendaraan roda empat rusak berat, satu unit cafe terdampak dan tiga akses jalan tertutup materil longsor. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/agr

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Cari Berita Lain Di Sini