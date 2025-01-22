JAKARTA - Relawan MNC Peduli bagikan bantuan masker gratis untuk korban kebakaran Kemayoran di Posko Mapolres Metro Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

MNC Group melalui MNC Peduli bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat menyalurkan bantuan ke warga penyintas kebakaran permukiman padat penduduk di Posko Mapolres Metro Jakarta Pusat.

MNC Peduli bersama PMI Jakarta Pusat turun tangan membantu kebutuhan warga penyintas kebakaran dengan mendirikan posko dapur umum, layanan kesehatan. Tak hanya itu warga juga diberikan masker, underpad dan sarung tangan medis.

(Aldhi Chandra Setiawan)