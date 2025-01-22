...

MNC Peduli Bersama PMI Jakpus Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Kemayoran

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 21:35 WIB
Relawan MNC Peduli bagikan bantuan masker gratis untuk korban kebakaran Kemayoran di Posko Mapolres Metro Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu 22 1 2025 .
MNC Peduli bersama PMI Jakarta Pusat turun tangan membantu kebutuhan warga penyintas kebakaran dengan mendirikan posko dapur umum, layanan kesehatan. Tak hanya itu warga juga diberikan masker, underpad dan sarung tangan medis.
MNC Group melalui MNC Peduli bersama Palang Merah Indonesia PMI Jakarta Pusat menyalurkan bantuan ke warga penyintas kebakaran permukiman padat penduduk di Posko Mapolres Metro Jakarta Pusat.
JAKARTA - Relawan MNC Peduli bagikan bantuan masker gratis untuk korban kebakaran Kemayoran di Posko Mapolres Metro Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
 
MNC Group melalui MNC Peduli bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat menyalurkan bantuan ke warga penyintas kebakaran permukiman padat penduduk di Posko Mapolres Metro Jakarta Pusat.
 
MNC Peduli bersama PMI Jakarta Pusat turun tangan membantu kebutuhan warga penyintas kebakaran dengan mendirikan posko dapur umum, layanan kesehatan. Tak hanya itu warga juga diberikan masker, underpad dan sarung tangan medis.

(Aldhi Chandra Setiawan)

