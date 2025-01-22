JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhadapan dengan Pebulu tangkis ganda putra China Taipei Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi dalam babak 32 besar Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menang atas wakil China Taipei Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi di babak 32 besar Indonesia Masters 2025 yang sekaligus menjadi turnamen terakhir mereka. Ahsan/Hendra menang dua gim langsung atas wakil Taiwan itu dengan skor 21-19 dan 22-20.

(Aldhi Chandra Setiawan)