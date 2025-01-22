...

The Daddies Melenggang ke Babak 16 Besar Indonesia Masters

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 07:53 WIB
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan Hendra Setiawan berhadapan dengan Pebulu tangkis ganda putra China Taipei Chiang Chien-Wei Wu Hsuan-Yi dalam babak 32 besar Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan Hendra Setiawan berhadapan dengan Pebulu tangkis ganda putra China Taipei Chiang Chien-Wei Wu Hsuan-Yi dalam babak 32 besar Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan Hendra Setiawan menang atas wakil China Taipei Chiang Chien-Wei Wu Hsuan-Yi di babak 32 besar Indonesia Masters 2025 yang sekaligus menjadi turnamen terakhir mereka. Ahsan Hendra menang dua gim langsung atas wakil Taiwan itu dengan skor 21-19 dan 22-20.
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan Hendra Setiawan berhadapan dengan Pebulu tangkis ganda putra China Taipei Chiang Chien-Wei Wu Hsuan-Yi dalam babak 32 besar Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 21 1 2025 .
Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan Hendra Setiawan menang atas wakil China Taipei Chiang Chien-Wei Wu Hsuan-Yi di babak 32 besar Indonesia Masters 2025 yang sekaligus menjadi turnamen terakhir mereka. Ahsan Hendra menang dua gim langsung atas wakil Taiwan itu dengan skor 21-19 dan 22-20.
Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan Hendra Setiawan menang atas wakil China Taipei Chiang Chien-Wei Wu Hsuan-Yi di babak 32 besar Indonesia Masters 2025 yang sekaligus menjadi turnamen terakhir mereka. Ahsan Hendra menang dua gim langsung atas wakil Taiwan itu dengan skor 21-19 dan 22-20.
A A A
JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhadapan dengan Pebulu tangkis ganda putra China Taipei Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi dalam babak 32 besar Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 
 
Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menang atas wakil China Taipei Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi di babak 32 besar Indonesia Masters 2025 yang sekaligus menjadi turnamen terakhir mereka. Ahsan/Hendra menang dua gim langsung atas wakil Taiwan itu dengan skor 21-19 dan 22-20.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penertiban Pasar Barito Dimulai, Pedagang Direlokasi ke Lenteng Agung

Penertiban Pasar Barito Dimulai, Pedagang Direlokasi ke Lenteng Agung

Rencana Pengembangan Kota Tua Jadi Kawasan Transit Modern

Rencana Pengembangan Kota Tua Jadi Kawasan Transit Modern

Pemerintah dan China Sepakati Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Pemerintah dan China Sepakati Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Dinas SDA DKI Ajak Warga Jelajahi Sungai Ciliwung Sambil Peduli Lingkungan

Dinas SDA DKI Ajak Warga Jelajahi Sungai Ciliwung Sambil Peduli Lingkungan

Forum Ekonomi 2025 Angkat Isu Strategi Adaptif di Tengah Dinamika Ekonomi Dunia

Forum Ekonomi 2025 Angkat Isu Strategi Adaptif di Tengah Dinamika Ekonomi Dunia

Festival Sehat Ceria si Kecil Jadi Langkah Konkret Wujudkan Generasi Maju Bebas Stunting

Festival Sehat Ceria si Kecil Jadi Langkah Konkret Wujudkan Generasi Maju Bebas Stunting

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Cari Berita Lain Di Sini