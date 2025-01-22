JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Fajar/Rian saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard dalam babak 32 besar Indonesia Master 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, menang atas Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard asal Denmark di babak 32 besar Indonesia Masters 2025. Fajar/Rian menang lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 13-21, 21-19, 21-11.

Atas kemenangan tersebut, Fajar/Rian melaju ke babak 16 besar Indonesia Masters 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)