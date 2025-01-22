...

Febriana/Pratiwi Melaju ke Babak 16 Besar Indonesia Masters 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 08:31 WIB
Febriana Pratiwi berhasil menumbangkan wakil Hong Kong, Lui Lok Lok Tsang Hiu Yan dalam dua gim langsung 21-12, 21-5 . Hasil ini membawa Febriana Pratiwi ke babak 16 besar Indonesia Masters 2025.
JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana/Pratiwi saat menghadapi pebulu tangkis ganda putri Hong Kong Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan dalam babak 32 besar Indonesia Master 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
 
Febriana/Pratiwi berhasil menumbangkan wakil Hong Kong, Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan dalam dua gim langsung (21-12, 21-5). Hasil ini membawa Febriana/Pratiwi ke babak 16 besar Indonesia Masters 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)

