...

Menang Mudah, Putri KW Melaju ke Babak 16 Besar Indonesia Masters 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2025 21:35 WIB
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani berusaha mengembalikan kok ke pebulu tangkis tunggal putri Taiwan Pai Yu Po saat babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 22 1 2025 .
JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani berusaha mengembalikan kok ke pebulu tangkis tunggal putri Taiwan Pai Yu Po saat babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
 
Putri Kusuma Wardani melenggang ke babak 16 besar Indonesia Masters 2025. Putri KW menang mudah atas Pai Yupo asal Taiwan dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-14.

(Aldhi Chandra Setiawan)

