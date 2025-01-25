JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani saat menghadapi pebulu tangkis tunggal putri Taiwan Hsu Wen-chi dalam babak perempat final Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Perjuangan Putri Kusuma Wardani di Indonesia Masters 2025 harus terhenti usai dikalahkan tunggal putri Taiwan Hsu Wen-chi di babak perempat final lewat rubber game dengan skor 21-18, 17-21 dan 14-21.

(Aldhi Chandra Setiawan)