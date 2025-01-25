JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat menghadapi pebulu tangkis tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto dalam babak perempat final Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Jonatan Christie berhasil melaju ke babak semifinal Indonesia Masters 2025 usai mengalahkan tunggal putra unggulan Jepang Kenta Nishimoto lewat rubber game sengit dengan skor 17-21, 21-13, 21-11.

(Aldhi Chandra Setiawan)