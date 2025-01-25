...

Jonatan Christie Melaju ke Semifinal Indonesia Masters 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 25 Januari 2025 18:45 WIB
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat menghadapi pebulu tangkis tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto dalam babak perempat final Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 24 1 2025 .
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat menghadapi pebulu tangkis tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto dalam babak perempat final Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 24 1 2025 .
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat menghadapi pebulu tangkis tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto dalam babak perempat final Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 24 1 2025 .
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat menghadapi pebulu tangkis tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto dalam babak perempat final Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 24 1 2025 .
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat menghadapi pebulu tangkis tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto dalam babak perempat final Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 24 1 2025 .
A A A
JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat menghadapi pebulu tangkis tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto dalam babak perempat final Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
 
Jonatan Christie berhasil melaju ke babak semifinal Indonesia Masters 2025 usai mengalahkan tunggal putra unggulan Jepang Kenta Nishimoto lewat rubber game sengit dengan skor 17-21, 21-13, 21-11.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Cari Berita Lain Di Sini