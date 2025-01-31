...

Kebakaran Hebat Landa Gudang Mainan di Tangerang, Lima Bangunan Terbakar

Putra M. Akbar/Antara FOTO, Jurnalis · Jum'at 31 Januari 2025 21:15 WIB
Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah api yang membakar salah satu gudang di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 31 1 2025 .
Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah api yang membakar salah satu gudang di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 31 1 2025 .
Sebuah pesawat terbang di atas lokasi kebakaran salah satu gudang di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 31 1 2025 .
TANGERANG - Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah api yang membakar salah satu gudang di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (31/1/2025). Kebakaran yang melanda lima unit bangunan gudang mainan tersebut diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik yang bersumber dari sebuah kabel di dalam gudang. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/app/nym.

(Putra M. Akbar/Antara FOTO)

