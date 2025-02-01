BALI - Wisatawan mancanegara mengenakan payas agung atau busana adat Bali saat berkunjung di objek wisata Ulun Danu Beratan, Tabanan, Bali, Jumat (31/1/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali tumbuh 5,43 persen secara tahunan didorong oleh peningkatan transaksi keuangan dan kenaikan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/foc.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)