Ekonomi Bali Tumbuh 5,43%, Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dorong Perekonomian

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 01 Februari 2025 11:02 WIB
Wisatawan mancanegara mengenakan payas agung atau busana adat Bali saat berkunjung di objek wisata Ulun Danu Beratan, Tabanan, Bali, Jumat 31 1 2025 .
Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali tumbuh 5,43 persen secara tahunan didorong oleh peningkatan transaksi keuangan dan kenaikan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.
BALI - Wisatawan mancanegara mengenakan payas agung atau busana adat Bali saat berkunjung di objek wisata Ulun Danu Beratan, Tabanan, Bali, Jumat (31/1/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali tumbuh 5,43 persen secara tahunan didorong oleh peningkatan transaksi keuangan dan kenaikan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/foc.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

