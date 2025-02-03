...

Antrean Panjang Gas 3 Kg di Pondok Aren, Warga Mulai Mengantre Sejak Subuh

Isra Triansyah, Jurnalis · Senin 03 Februari 2025 16:19 WIB
Sejumlah warga mengantre untuk membeli gas elpiji 3 kg di salah satu agen gas elpiji di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Senin 3 2 2025 .
Warga mengaku mengantre sejak jam 06.00 pagi dan hanya boleh membeli 1 buah gas elpiji 3 kg.
Antrean ini dipicu usai Kementerian ESDM?telah mengubah skema penyaluran LPG 3 Kg. Gas melon tak lagi melalui pengecer, melainkan langsung di pangkalan resmi.
TANGERANG SELATAN - Sejumlah warga mengantre untuk membeli gas elpiji 3 kg di salah satu agen gas elpiji di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/2/2025). 
 
Antrean ini dipicu usai Kementerian ESDM telah mengubah skema penyaluran LPG 3 Kg. Gas melon tak lagi melalui pengecer, melainkan langsung di pangkalan resmi. 
 
Warga mengaku mengantre sejak jam 06.00 pagi dan hanya boleh membeli 1 buah gas elpiji 3 kg.

(Isra Triansyah)

