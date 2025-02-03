TANGERANG SELATAN - Sejumlah warga mengantre untuk membeli gas elpiji 3 kg di salah satu agen gas elpiji di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/2/2025).

Antrean ini dipicu usai Kementerian ESDM telah mengubah skema penyaluran LPG 3 Kg. Gas melon tak lagi melalui pengecer, melainkan langsung di pangkalan resmi.

Warga mengaku mengantre sejak jam 06.00 pagi dan hanya boleh membeli 1 buah gas elpiji 3 kg.

(Isra Triansyah)